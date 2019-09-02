يمكنك شراء 'آيفون 11' في هذا الموعد... التفاصيل والمواصفات

تستعد شركة "آبل" الأمريكية لإطلاق هواتفها الجديدة "آيفون 11" و"آيفون 11 برو" و"آيفون 11 برو ماكس".

وأشار موقع "تايمز ناو" التقني المتخصص إلى أن "آبل" أعلنت عن الموعد الخاص بالطلبات المسبقة للبيع لهواتف آيفون في 13 أيلول الجاري، أي بعد 3 أيام فقط من الإعلان عنه في مؤتمر صحفي عالمي.

وأشارت إلى أن عمليات البيع ستبدأ يوم 20 أيلول الجاري، أي بعد 7 أيام من طرحه بنظام "الطلبات المسبقة" للبيع.

وأكدت آبل أن "الهواتف الثلاثة من نسخة آيفون 11 سيتم طرحها دفعة واحدة، ولن تطرحها بشكل تدريجي، كما اعتادت الشركة الأمريكية".

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أما بالنسبة لمواصفات الهاتف، فيبدو أن "آبل أدخلت تعديلات جذرية في تلك الهواتف أبرزها الاعتماد على الكاميرا المزدوجة، مع الاحتفاظ بشاشات LCD، وتأجيل طرح شاشات OLED إلى عام 2020".

وتشير التقارير إلى أن "آبل ستدعم هاتفيها آيفون 11 برو وآيفون 11 برو ماكس بقلم "آبل بنسل"، والذي سيتم تزويده بعدد كبير من المزايا والتقنيات الثورية الجديدة".

وسيتم طرح هواتف "آيفون 11" بألوان جديدة، أبرزها الأخضر والبنفسجي.

ومن المقرر أن تطلق مجموعة هواتف "آيفون 11" في مؤتمر صحفي عالمي مساء يوم 10 أيلول الجاري.