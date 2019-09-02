تقرير بريطاني: سلطنة عمان تفقد حيادها بسبب المهرة

وتحدثت الصحيفة في تقرير لمراسلتها لشؤون الشرق الأوسط عن محافظة المهرة التي كانت تفخر باستقلالها الذاتي وثقافتها ولغتها المهرية الفريدة ، ولكنها الآن "غدت خط مواجهة رئيسيا في حرب بالوكالة بين إيران والسعودية".وظلت المهرة، بحسب الصحيفة، حتى عام 1967 سلطنة منذ حوالي 450 عاما، كما كانت تضم الجزيرة المحمية من اليونسكو، سقطرى.

وبعد فرض الحماية البريطانية عليها، لم ترغب المهرة، كما تقول الصحيفة، في الانضمام إلى جنوب اليمن الذي اتحد مع الشمال عام 1990.

وهكذا ابتعدت عن الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2015، إلا أن المحافظة منذ عام 2017 وجدت نفسها في أتون حرب الوكالة الجديدة المستعرة بين دول الخليج.

وبدأ السعوديون نقل 1.500 من قواتهم إلى المنطقة وتدريب مقاتلي المنطقة لمواجهة تهريب الأسلحة المنتشر عبر حدود سلطنة عمان، بحسب الصحيفة التي اشارت الى ان الوجود السعودي لم يغضب في المهرة سكانها فقط، بل أدى أيضا إلى تصدع في العلاقة مع الجارة عمان أيضا.

ونقلت الصحيفة عن خبراء ودبلوماسيون أجانب القول، إذ ترى مسقط في سيطرة السعودية على جارتها المهرة تهديدا لها، ولا سيما أن هناك امتدادا للقبائل العمانية والمهرية عبر الحدود.

Advertisements

وقد حذر الخبراء من أن عٌمان، التي كانت توصف بسويسرا الشرق الأوسط لحيادها، بدأت تنقل المدد والدعم للجماعات المرتبطة بها.

كما عبر دبلوماسيون بريطانيون في حديث مع الصحيفة عن قلقهم من دخول مسقط في حرب الوكالة المعقدة.

وتقول الصحيفة إن مشكلة المهرة لم تحظ لحد الآن باهتمام دولي، إلا أنها قد تترك تداعيات مدمرة على المنطقة إذا واصل الأطراف محاولات السيطرة الكاملة عليها.