وزير الخارجية يتصل بالقائم بالأعمال الروماني بعد حادث حريق السفارة

أجرى وزير الخارجية محمد علي الحكيم، الأحد، اتصالاً هاتفياً مع القائم بالأعمال الروماني في بغداد، للاطمئنان على سلامة موظفي السفارة بعد حادث الحريق.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الحكيم أجرى اتصالاً هاتفياً مع القائم بالأعمال الروماني في بغداد، للاطمئنان على صحة وسلامة موظفي السفارة الرومانية بعد إخماد الحريق الذي تعرض له الطابق الثاني من مبنى السفارة".
وأضافت، "أنها تابعت على الفور ممثلة بدائرة المراسم مع منتسبي الدفاع المدني في وزارة الداخلية لإخماد الحريق، وقد تسبب بإصابة أحد دبلوماسيي السفارة بحروق بسيطة نُقِلَ على إثرها إلى مدينة الطب واجريت له كافة الإسعافات اللازمة وهو الان بحالة جيدة".
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق من، اليوم الاحد، عن اخلاء الموظفين في السفارة الرومانية ببغداد، مبينة ان ذلك جاء بعد اندلاع حريق في مقر السفارة.
وأضافت، "أنها تابعت على الفور ممثلة بدائرة المراسم مع منتسبي الدفاع المدني في وزارة الداخلية لإخماد الحريق، وقد تسبب بإصابة أحد دبلوماسيي السفارة بحروق بسيطة نُقِلَ على إثرها إلى مدينة الطب واجريت له كافة الإسعافات اللازمة وهو الان بحالة جيدة".
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق من، اليوم الاحد، عن اخلاء الموظفين في السفارة الرومانية ببغداد، مبينة ان ذلك جاء بعد اندلاع حريق في مقر السفارة.
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