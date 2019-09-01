اخماد حريق اندلع وسط مبنى غرفة التجارة في النجف

افاد مصدر امني في محافظة النجف، الاحد، بأن قوة من الدفاع المدني اخدمت حريقا اندلع في بناية غرفة التجارة في المحافظة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "فرق الاطفاء اخمدت حريقا اندلع وسط مبنى غرفه التجاره في النجف الاشرف حي السعد". واضاف المصدر، أنه "تم حصر النار داخل غرفتين وانقاذ المبنى بالكامل مع انقاذ اربعة عجلات حديثة من داخل المبنى دون وقوع إصابات بشرية تذكر".



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