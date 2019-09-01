مقتل مدني بهجوم مسلح شمالي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني اثناء مروره ضمن منطقة الشعلة شمالي العاصمة بغداد، ما أسفر عن مقتله في الحال".

وأضاف أن "القوات الأمنية طوّقت مكان الحادث، فيما نقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي".

