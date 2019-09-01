نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاحد، وقوع إصابات جراء استهداف حزب الله للآلية العسكرية الإسرائيلية.
وأضاف نتنياهو "لا إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي نتيجة الأحداث في الشمال".
وكان حزب الله اللبناني قد اعلن في وقت سابق خلال، اليوم الأحد، عن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق مستوطنة افيفيم، فيما أشار إلى مقتل وجرح من فيها.
كانت هذه تفاصيل خبر نتنياهو: إسرائيل ستتخذ قراراً بشأن الإجراءات المستقبلية على الحدود اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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