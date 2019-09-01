نتنياهو: إسرائيل ستتخذ قراراً بشأن الإجراءات المستقبلية على الحدود اللبنانية

ونقلت "روسيا اليوم" عن نتنياهو قوله تعليقاً على الأحداث الجارية في الشمال واستهداف "حزب الله" اللبناني" لآلية عسكرية عند طريق ثكنة أفيفيم شمالي إسرائيل، إن "الجيش الإسرائيلي رد بـ100 قذيفة باتجاه جنوب لبنان، بالإضافة إلى قيام المروحيات الحربية بقصف أهداف أخرى".

وأضاف نتنياهو "لا إصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي نتيجة الأحداث في الشمال".

وكان حزب الله اللبناني قد اعلن في وقت سابق خلال، اليوم الأحد، عن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق مستوطنة افيفيم، فيما أشار إلى مقتل وجرح من فيها.