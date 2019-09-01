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نيمار يغلق الباب في وجه ريال مدريد

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2019-09-01 | 17:40

نيمار يغلق الباب في وجه ريال مدريد

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أكد تقرير صحفي فرنسي، الأحد، أن البرازيلي دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، أغلق باب انتقاله إلى نهائيًا.
ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن نيمار اتخذ قراره بالبقاء مع سان جيرمان، عقب تعثر المفاوضات بين والنادي الباريسي هذا الصيف، حيث التقى اللاعب بمبعوث ريال مدريد، وأخبره بأنه مستمر في "حديقة الأمراء".

واتخذ نيمار قراره بعدم الرحيل إلى سانتياجو برنابيو، رغم أن ريال مدريد كان دائمًا خياره الثاني للرحيل عن باريس سان جيرمان.
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