نيمار يغلق الباب في وجه ريال مدريد

2019-09-01 | 17:40
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أكد تقرير صحفي فرنسي، الأحد، أن البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، أغلق باب انتقاله إلى ريال مدريد نهائيًا.
ووفقًا لصحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن نيمار اتخذ قراره بالبقاء مع سان جيرمان، عقب تعثر المفاوضات بين برشلونة والنادي الباريسي هذا الصيف، حيث التقى اللاعب بمبعوث ريال مدريد، وأخبره بأنه مستمر في "حديقة الأمراء".
واتخذ نيمار قراره بعدم الرحيل إلى سانتياجو برنابيو، رغم أن ريال مدريد كان دائمًا خياره الثاني للرحيل عن باريس سان جيرمان.
واتخذ نيمار قراره بعدم الرحيل إلى سانتياجو برنابيو، رغم أن ريال مدريد كان دائمًا خياره الثاني للرحيل عن باريس سان جيرمان.
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