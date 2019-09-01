الجيش اللبناني: 40 قذيفة إسرائيلية تستهدف عدة بلدات جنوبي البلاد

أعلن الجيش اللبناني، الأحد، عن سقوط 40 قذيفة إسرائيلية على عدة بلدات جنوبي لبنان. وذكر الجيش في بيان، ان "40 قذيفة إسرائيلية استهدفت بلدات مارون الرأس وعيترون ويارون في جنوب لبنان". وأضاف أن "القصف مستمر على الجنوب اللبناني"، مشيراً إلى "اندلاع حرائق في قرى جنوبية جراء القصف الإسرائيلي".



وكان حزب الله اللبناني قد اعلن في وقت سابق خلال، اليوم الأحد، عن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق مستوطنة افيفيم، فيما أشار إلى مقتل وجرح من فيها. وكان حزب الله اللبناني قد اعلن في وقت سابق خلال، اليوم الأحد، عن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق مستوطنة افيفيم، فيما أشار إلى مقتل وجرح من فيها.

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