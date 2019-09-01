القوات الامنية تقطع الطريق من ساحة 'الطابقين' لغاية جامعة بغداد على خلفية استعراض

أفاد مصدر أمني، الأحد، بأن القوات الأمنية قطعت الطريق من ساحة "الطابقين" لغاية جامعة بغداد على خلفية استعراض. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الأمنية قطعت الطريق من ساحة الحسين (الطابقين) لغاية جامعة بغداد". وأضاف أن "القطع جاء على خلفية استعراض عسكري لمنظمة بدر".

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