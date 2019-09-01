الحكيم: تشويه صورة المؤسسات الدينية والعتبات تطاول يجب ان لا يمر دون حساب

اعتبر زعيم رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، الاحد، ان "تشويه" صورة المؤسسات الدينية والعتبات المقدسة يجب ان لا يمر دون محاسبة من يقف وراءه.
وقال الحكيم في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "اتباع الاساليب الرخيصة من قبل بعض المنصات الاعلامية في مهاجمة المؤسسات الدينية من دون سبب او دليل او برهان ما هو الا تطبيق لمشروع مريب يستهدف الاساءة لمشاعر ملايين المسلمين في داخل العراق وخارجه".
واضاف الحكيم، ان "تعمد تلك القنوات تشويه صورة المؤسسات الدينية سيما العتبات المباركة التي يشهد لها القريب والبعيد بالإخلاص والتفاني، يندرج في هذا المخطط المشبوه".
واضاف الحكيم، ان "تعمد تلك القنوات تشويه صورة المؤسسات الدينية سيما العتبات المباركة التي يشهد لها القريب والبعيد بالإخلاص والتفاني، يندرج في هذا المخطط المشبوه".
واعتبر الحكيم، ان "هذا التطاول يجب ان لا يمر من دون محاسبة من يقف وراءه كونه ازدراء للمقدسات وهو مرفوض جملة وتفصيلا ومرفوض دستوريا".
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