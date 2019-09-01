مقتل قائد بالجيش الإسرائيلي خلال العملية التي نفذها حزب الله

أفادت وسائل إعلام، الأحد، بمقتل قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي خلال العملية التي نفذها حزب الله. وذكرت "قناة العالم" الإيرانية، ان "قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي قُتل جراء العملية التي نفذها حزب الله". وأضافت أن "أجواء من الذعر والتوتر تسيطر على المستوطنين شمالي فلسطين المحتلة". وكان حزب الله اللبناني قد اعلن في وقت سابق خلال، اليوم الأحد، عن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق مستوطنة افيفيم، فيما أشار إلى مقتل وجرح من فيها. وكان حزب الله اللبناني قد اعلن في وقت سابق خلال، اليوم الأحد، عن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق مستوطنة افيفيم، فيما أشار إلى مقتل وجرح من فيها.

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