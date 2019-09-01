الحريري يطالب واشنطن وباريس بالتدخل لوقف التصعيد على الحدود مع إسرائيل

أجرى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اتصالين هاتفيين بواشنطن وباريس وطالبهما والمجتمع الدولي بالتدخل من أجل التهدئة على خلفية تصعيد التوتر على الحدود مع إسرائيل.
وبحسب "روسيا اليوم"، اتصل الحريري بكل من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ومستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل بون.
وأضافت أن الحريري اتصل كذلك بالرئيس اللبناني ميشال عون ووضعه في أجواء الاتصالات الدولية العاجلة التي أجراها، واتصل أيضا بقائد الجيش العماد جوزيف عون وأطلع منه على الإجراءات التي يتخذها في ظل التصعيد مع إسرائيل.
وأفادت وسائل اعلام عالمية، اليوم الاحد، بسقوط عدة قذائف من الجانب الاسرائيلي بالقرب من مدينة بنت جبيل جنوب لبنان.
وأعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، عن تدمير آلية عسكرية إسرائيلية عند طريق مستوطنة افيفيم، فيما أشار إلى مقتل وجرح من فيها.
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