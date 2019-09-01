نائب يقدم مقترحاً لإبعاد الشباب عن 'المخدرات والرذيلة'

وقال الفايز في حديث لـ الخليج 365، إن "البصرة فيها سوق استهلاكية للمخدرات وبنفس الوقت هي مصدر ترويج لها كونها محافظة حدودية على ثلاث دول هي إيران والسعودية والكويت".

وأشار إلى أن "دافع تجار الحرام هو تحقيق الربح الضخم على حساب تدمير الشباب، إضافة إلى وجود دوافع سياسية خارجية لتمويع الشباب وإشغالهم عمّا يدور في البلد".



وأضاف الفايز، أن "هناك الآن عمليات مكافحة لانتشار المخدرات بالمحافظة، لكن هذا لا يكفي، فعلينا أيضاً التحرك باتجاه التوعية وإشغال الشباب بالأمور المفيدة".

وتابع، أنه "بالإمكان العودة إلى تجربة طبقت سابقاً وهي معسكرات الشباب خلال العطل الصيفية وهي تساعد بتأهيل الشباب وتثقيفهم في كثير من الأمور المفيدة وإبعادهم عن الفراغ، مع ضرورة القضاء على البطالة كوسيلة مهمة لإبعاد الشباب عن المخدرات والرذيلة".