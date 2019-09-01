نائب يقدم مقترحاً لإبعاد الشباب عن 'المخدرات والرذيلة'

اقترح النائب عن محافظة البصرة عامر الفايز، الأحد، إعادة تجربة معسكرات الشباب خلال العطل الصيفية لإشغال الشباب وملء وقت فراغهم بغية منعهم من التوجه لـ"المخدرات والرذيلة"، مشيراً إلى وجود "دوافع سياسية لتمويع" الشباب وإشغالهم عن ما يدور في البلد.
وأشار إلى أن "دافع تجار الحرام هو تحقيق الربح الضخم على حساب تدمير الشباب، إضافة إلى وجود دوافع سياسية خارجية لتمويع الشباب وإشغالهم عمّا يدور في البلد".
وأضاف الفايز، أن "هناك الآن عمليات مكافحة لانتشار المخدرات بالمحافظة، لكن هذا لا يكفي، فعلينا أيضاً التحرك باتجاه التوعية وإشغال الشباب بالأمور المفيدة".
وتابع، أنه "بالإمكان العودة إلى تجربة طبقت سابقاً وهي معسكرات الشباب خلال العطل الصيفية وهي تساعد بتأهيل الشباب وتثقيفهم في كثير من الأمور المفيدة وإبعادهم عن الفراغ، مع ضرورة القضاء على البطالة كوسيلة مهمة لإبعاد الشباب عن المخدرات والرذيلة".
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