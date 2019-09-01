المركزي يسحب إجازة شركة توسط لبيع وشراء العملات لـ'مخالفتها' التعليمات

وقال البنك في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "بالنظر لمخالفة شركة الأرض الجديدة للتوسط لبيع وشراء العملات الأجنبية لأحكام تعليمات تنظيم عمل شركات التوسط ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تقرر سحب إجازة تأسيس الشركة".وطالب البنك وزارة التجارة بـ"إلغاء شهادة التأسيس الممنوحة لها من قبلها (الوزارة)، إضافة إلى شطب اسم الشركة من سجلاتها وتزويد البنك المركزي بكتاب التصفية المصدقين".

وتأسس البنك المركزي العراقي كبنك مستقل بموجب قانونه الصادر في السادس من آذار من العام 2004، كهيئة مستقلة، وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، ويشرف على 10 مصارف تجارية و26 مصرفاً أهلياً و16 مصرفاً إسلامياً، إضافة إلى 19 مصرفاً أجنبياً، فضلاً عن 6 مؤسسات مالية و31 شركة للتحويل المالي.