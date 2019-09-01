بالوثيقة.. عبد المهدي يأمر بتشكيل لجنة تزيل التجاوزات على عقارات الدولة

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اصدر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاحد، امرا ديوانيا بتشكيل لجنة تزيل التجاوزات على عقارات الدولة.
وقال سكرتير رئيس الوزراء الفريق الركن محمد حميد البياتي في حديث لـ الخليج 365، ان "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي امر بتشكيل لجنة برئاستي وعضوية ممثلي 11 جهة على ان لا تقل درجتهم (مدير عام) او (رتبة لواء)".
واضاف ان "اللجنة تتولى مهمة ازالة التجاوزات الحاصلة على عقارات الدولة، تنفيذا لقرار (154) لسنة 2001 وقرارات مجلس الوزراء المرقمة (440) لسنة 2008، و244 لسنة 2017".
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