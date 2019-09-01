لجنة الاتصالات النيابية تستنكر التقرير المسيء الذي استهدف المؤسسات الدينية في العراق

استنكرت لجنة الاتصالات والاعلام النيابية، الاحد، التقرير المسيء الذي استهدف المؤسسات الدينية في العراق، فيما اشارت الى انها تعتزم اتباع السبل القانونية بخصوصه.

وقالت اللجنة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انها "تستنكر التقرير المسيء الذي بثته قناة الحرة واستهدفت فيه المؤسسات الدينية في العراق بغية التشويه والاساءة لسمعة هذه المؤسسات".

واكدت اللجنة "رفضها لهكذا تقارير اعلامية كاذبة ومفتعلة ومن نسج الخيال الغاية منها تشويش الحقائق وضرب المؤسسة الدينية في البلاد"، مشيرة الى ان "هذا التقرير ينطلق من محاولات غير بريئة لضرب معتقدات العراقيين وتشويه سمعتها بكل صورة وبكل وسيلة".

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واكدت اللجنة "عزمها اتباع السبل القانونية مع قناة الحرة للتحقيق معها في القضاء العراقي بخصوص التقرير المشوه والمسيء"، داعية جميع وسائل الاعلام الى "ضرورة توخي الدقة وانتقاء المعلومات من مصادرها الرئيسة وعدم تبني خطاب التشويه والاساءة للمؤسسات الدينية والاجتماعية في العراق".

وعلقت السفارة الأميركية في بغداد اليوم الأحد على محتوى قناة "الحرة" التي تبث للعراق تحت مسمى "الحرة عراق"، بعد يوم على بث تحقيق يتحدث عن "الفساد في المؤسسات الدينية العراقية"، مشيرة الى أن وزارة الخارجية الامريكية لاتمتلك السلطة على القناة وللحكومة العراقية حق الرد والمساءلة.

يذكر أن قناة الحرة بثت أمس السبت ضمن برنامج "الحرة تتحرى"، تحقيقا عن الفساد في المؤسسات الدينية في العراق، حمل عنوان "أقانيم الفساد المقدس في العراق".