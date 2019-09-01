تحقيق الموصل: ضبط 523 كارتون أدوية ممنوعة من التداول

أعلن مجلس القضاء الأعلى، الاحد، عن ضبط كميات كبيرة من الأدوية الممنوعة من التداول وتوقيف المتهمين بحيازتها في الموصل. وقال المجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة من، إن "قاضي التحقيق المختص بقضايا المخدرات والمؤثرات العقلية أوعز بتشكيل فريق عمل بعد معلومات عن وجود أدوية ممنوعة من التداول بحوزة متهمين وهي عبارة عن حقن من نوع امبكلوس التي تشكل خطرا على حياة الإنسان".



وأضاف المجلس أن "المفرزة تمكنت من ضبط (523) كارتون بحوزة المتهمين واتضح انها بلا وصولات، وكل كارتون يحتوي على 1000 حقنة"، لافتا الى أن "المحكمة أوقفت المتهمين وبصدد إكمال التحقيقات لإحالتهم على المحاكم المتخصصة".

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