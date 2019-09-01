نائب يكشف عن سرقة منظومة تصفية المياه بالبصرة 'وثائق'

كشف النائب عدي عواد، الاحد، عن سرقة منظومة تصفية المياه في محافظة البصرة. وقال عواد في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "على الجهات الرقابية في محافظة البصرة فتح تحقيق بسرقة منظومة تصفية المياه بالمحافظة". ودعا عواد الى إقالة مدير ماء البصرة وقائممقامية قضاء ابي الخطيب". Advertisements

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