علقت السفارة الأميركية في بغداد اليوم الأحد على محتوى قناة "الحرة" التي تبث للعراق تحت مسمى "الحرة عراق"، بعد يوم على بث تحقيق يتحدث عن "الفساد في المؤسسات الدينية العراقية".
وأضافت السفارة أن "وزارة الخارجية والسفارات الأميركية حول العالم لا تملك سلطة رقابية على محتوى البرامج في "الحرة".
وأشارت إلى أن "للحكومة العراقية حق الرد ومساءلة "الحرة" على أي تقرير ترى أنه تضمن معلومات غير دقيقة أو بعيدة عن المهنية، أو تتعارض مع السياسات الأميركية".
يذكر أن قناة الحرة بثت أمس السبت ضمن برنامج "الحرة تتحرى"، تحقيقا عن الفساد في المؤسسات الدينية في العراق، حمل عنوان "أقانيم الفساد المقدس في العراق".
وبعد التغييرات التي أجريت في "الحرة" قبل عام تقريبا، تثير القناة الأميركية الجدل في الأوساط الحكومية العراقية وتحديدا الشيعية، التي تعتبر أن محتواها "يستهدف الحشد الشعبي والأحزاب الشيعية".
كانت هذه تفاصيل خبر واشنطن: لاسلطة لنا على 'الحرة' ولبغداد حق الرد والمساءلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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