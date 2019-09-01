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ماكرون يطلب من روحاني ضبط النفس في لبنان

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طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني حس روحاني بضرورة ضبط النفس في لبنان والامتناع عن أي عمل يؤدي لزعزعة الاستقرار في لحظات التوتر هذه.
كما ذكر ماكرون خلال الاتصال على ضرورة التزام إيران بتعهداتها النووية واتخاذ الإجراءات المناسبة من أجل الاستقرار والسلام في المنطقة، بحسب بيان الرئاسة الإيرانية.

فضلا عن ذلك، أكد ماكرون خلال الاتصال الهاتفي مع روحاني على أهمية الدينامية التي تم خلقها خلال قمة مجموعة السبع الأخيرة وعلى ضرورة الحفاظ عليها من أجل خلق الظروف المناسبة لخفض التصعيد عبر الحوار وبناء حل دائم في المنطقة.


وقال الرئيس الفرنسي أيضا بأنه سيكون على اتصال دائم مع روحاني خلال الأيام المقبلة.

وكان الرئيس الإيراني قد جدد أمس السبت التأكيد على أن بلاده سوف تجدد تخفيض التزاماتها ضمن الاتفاق النووي ما لم تف الدول الأوروبية بتعهداتها، في إشارة لتسهيل عملية التبادل المالي مع إيران وتصدير النفط الإيراني.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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