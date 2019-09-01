حريق في الكرادة والدفاع المدني تخمده 'صور'

افاد مصدر امني، الاحد، باندلاع حريق في منطقة الكرادة وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "حريقا اندلع اليوم داخل محل تجاري لبيع الاجهزة الكهربائية في منطقة الكرادة وسط بغداد، ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون وقوع اية خسائر بشرية".

واضاف المصدر ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من اخماد الحريق"، مشيرا الى انه "تم فتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاعه".

يذكر أن بغداد وعدداً من المحافظات تشهد بين فترة وأخرى اندلاع حرائق عدة، لاسيما في دوائر الدولة والأسواق التجارية، فيما تعزو فرق الدفاع المدني غالبيتها إلى حدوث تماس كهربائي.

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