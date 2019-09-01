مسلحون يهاجمون مخيما للنازحين في الشرقاط برمانات يدوية

افاد مصدر امني، الاحد، بأن مجموعة مسلحة هاجموا مخيما للنازحين في الشرقاط برمانات يدوية.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "مسلحين مجهولين القوا اليوم رمانات يدوية على مخيم للنازحين وسط مدينة الشرقاط، دون وقوع اية اصابات".

واضاف ان "ذلك جاء بعد ان تم نقل عدد من العوائل من مخيمات محافظة نينوى الى هذا المخيم".