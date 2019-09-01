بالصور.. العالم سينقلب رأساً على عقب بعد 50 عاماً

يبدو أن العالم الذي نعيشه اليوم سينقلب رأساً على عقب بعد 50 عاماً. وسينتقل البشر للتمتع بالطرق السريعة تحت الماء، والرياضات التي تعتمد على الألواح الطائرة، كما أن العطلات في الفضاء الخارجي ستعد بعضاً من أحداث الحياة اليومية لسكان كوكب الأرض، بحسب ما جاء في تقرير جديد عن مستقبل التكنولوجيا نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





تنظيف ذاتي التحكم للمنازل

إلى ذلك، أفاد التقرير بأنه سيتم التوسع بكثافة في إنتاج أعضاء ثلاثية الأبعاد، وستكون هناك عمليات زرع لأجهزة تتولى مراقبة صحة الإنسان بشكل متواصل، فضلاً عن انتشار تقنيات تنظيف المنازل بشكل ذاتي كجزء أساسي من مظاهر الحياة اليومية. إلى ذلك، أفاد التقرير بأنه سيتم التوسع بكثافة في إنتاج أعضاء ثلاثية الأبعاد، وستكون هناك عمليات زرع لأجهزة تتولى مراقبة صحة الإنسان بشكل متواصل، فضلاً عن انتشار تقنيات تنظيف المنازل بشكل ذاتي كجزء أساسي من مظاهر الحياة اليومية. شارك في إعداد التوقعات المستقبلية عدد من الأكاديميين والمختصين في مجال التجارب والدراسات المستقبلية. وتم إعداد التقرير بتكليف من شركة سامسونغ للاحتفال بافتتاح Samsung KX50، القطاع الجديد بالشركة للبيع بالتجزئة في لندن والذي سيستضيف دروساً تعليمية عن التكنولوجيا والصحة وجلسات الرفاهية وغيره من الأنشطة.

أنفاق تحت الماء والتاكسي الطائر

إلى ذلك، رجح التقرير أنه بحلول عام 2069 سيكون تم بالفعل إحداث ثورة في وسائل النقل، مع أنظمة النقل عبر الأنابيب تحت الماء المستخدمة بين المملكة المتحدة وباقي المدن الأوروبية، حيث ستقوم مركبات مستقبلية بنقل المسافرين بين بعض البلدان في أقل من ساعة. إلى ذلك، رجح التقرير أنه بحلول عام 2069 سيكون تم بالفعل إحداث ثورة في وسائل النقل، مع أنظمة النقل عبر الأنابيب تحت الماء المستخدمة بين المملكة المتحدة وباقي المدن الأوروبية، حيث ستقوم مركبات مستقبلية بنقل المسافرين بين بعض البلدان في أقل من ساعة. وللتغلب على الازدحام في المناطق الحضرية، سيتم استخدام سيارات الأجرة والحافلات الطائرة، أما في حالة السفر لمسافات طويلة فسيكون الخيار المناسب هو ارتياد حافلات صاروخية، قابلة لإعادة الاستخدام، تطير في طبقات الجو العليا بسرعات فائقة، مما يقلل من وقت السفر بين لندن ونيويورك إلى أقل من 30 دقيقة.

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الصحة وطباعة الأعضاء البشرية



أما في مجال الرعاية الصحية، فسيصبح الإجراء الشائع هو متابعة الحالة الصحية للشخص طوال حياته من خلال أجهزة يتم زرعها في جسم الإنسان ويمكنها ترجمة الأعراض والظروف الصحية إلى أي لغة وعلى مدار الساعة. أما في مجال الرعاية الصحية، فسيصبح الإجراء الشائع هو متابعة الحالة الصحية للشخص طوال حياته من خلال أجهزة يتم زرعها في جسم الإنسان ويمكنها ترجمة الأعراض والظروف الصحية إلى أي لغة وعلى مدار الساعة. كما سيوفر التطور في الطباعة ثلاثية الأبعاد على نطاق واسع للأعضاء الحيوية بدائل فورية لأولئك الذين يحتاجون إليها. لكن الحشرات، بحسب ما ذكره التقرير المستقبلي، ستصبح المصدر الرئيسي للبروتين، فيما سيضاف إلى تصاميم مطابخ المستقبل الأدوات اللازمة لتربية الحشرات وتسمينها.

قفزة هائلة للثورة الرقمية