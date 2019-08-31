بيانات لتتبع السفن: ناقلة النفط الإيرانية ليست لها وجهة محددة

أظهرت بيانات "ريفينيتيف" لتتبع حركة السفن، السبت، أن ناقلة النفط الإيرانية ليست لها وجهة محددة لغاية الآن.
وذكرت البيانات، أن "الناقلة الإيرانية التي يدور حولها خلاف بين واشنطن وطهران، لم تعد متجهة إلى ميناء الإسكندرونة التركي وليست لها وجهة محددة الآن".
وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الجمعة، الناقلة "أدريان داريا 1" على قائمتها السوداء.
وكانت بريطانيا قد احتجزت الناقلة قبالة جبل طارق في تموز، وبعد أيام أفرجت عنها لتبقى وجهتها مجهولة إلى غاية اللحظة.
وأدرجت وزارة الخزانة الأميركية، أمس الجمعة، الناقلة "أدريان داريا 1" على قائمتها السوداء.
وكانت بريطانيا قد احتجزت الناقلة قبالة جبل طارق في تموز، وبعد أيام أفرجت عنها لتبقى وجهتها مجهولة إلى غاية اللحظة.
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