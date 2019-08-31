نصر الله: نتنياهو تبنى عملياً العمل العدواني في سوريا والعراق ولبنان

اكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تبنى عملياً العمل العدواني في سوريا والعراق ولبنان، فيما اعتبر أن رد المقاومة على الاعتداء الإسرائيلي سيكون من لبنان.

وقال نصر في كلمة له تابعتها الخليج 365، إن "رد المقاومة على الاعتداء الإسرائيلي سيكون من لبنان"، مشيراً الى أن "الموقف اللبناني الرسمي والشعبي مهم جداً لأن العدو يعمل على تحريض الناس على المقاومة".

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وأضاف أن "هناك إجماعا وطنيا بالحد الأدنى على إدانة ما حصل واعتباره عدواناً على لبنان"، مشدداً بالقول "نقدر عالياً الموقف الرسمي اللبناني من الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية".

وتابع نصر الله أن "نتنياهو تبنى عملياً العمل العدواني في سوريا والعراق ولبنان".