برشلونة يخرج بتعادل صعب امام اوساسونا في الليغا

رياضة 2019-08-31 | 18:53 1,721 مشاهدة سقط برشلونة في فخ التعادل الإيجابي (2-2) أمام أوساسونا، في معقل الأخير "ال سادار"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني وسجل لبرشلونة أنسو فاتي وآرثر ميلو في الدقيقتين (51 و64) على الترتيب، بينما سجل روبرتو توريس هدفي أوساسونا في الدقيقتين (7 و81). وبهذا التعادل يرفع برشلونة رصيده للنقطة 4 في المركز الخامس بجدول الترتيب، بينما حل أوساسونا في المركز الرابع برصيد 5 نقاط.



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