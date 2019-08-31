النفط تعلن بدء تحميل شاحنات لتصدير نفط خام كركوك إلى الأردن

اعلنت وزارة النفط، السبت، عن بدء تحميل شاحنات لتصدير نفط خام كركوك إلى الأردن، مؤكدة أنه حسب الاتفاق يكون التصدير بكمية تصل الى 10 الاف برميل يوميا.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد في حديث لـ الخليج 365، "بدأت عمليات تحميل شاحنات النفط الخام كركوك الواصل الى بيجي وحسب الاتفاق المبرم بين وزارتي النفط العراقية والطاقة الاردنية على استئناف تصدير النفط العراقي الى الاردن عبر الشاحنات".
ولفت جهاد الى ان "هذا الاتفاق كان سابقا معمولا به وتوقف بسبب الحرب على الارهاب وبعد استتباب الامن تم الاتفاق على استئناف الصادرات النفطية العراقية".
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