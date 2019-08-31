مقتل واصابة تسعة اشخاص في حادث طعن بمدينة ليون

افادت وسائل إعلام فرنسية، السبت، بمقتل واصابة تسعة اشخاص في حادث طعن بمدينة ليون. وقالت الوسائل بحسب "سكاي نيوز عربية"، إن "شخصاً قتل وجرح 8 في حادث طعن بمدينة ليون الفرنسية". وأضافت أنه "تم القبض على أحد منفذي حادث الطعن في ليون فيما لاذ الآخر بالفرار".

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