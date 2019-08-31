كردستان تنفي وجود معسكر اسرائيلي في اربيل

وقال المتحدث باسم الحكومة جوتيار عادل في حديث لـ الخليج 365، إن "بعض وسائل الإعلام العراقية تداولت، اليوم، تصريحاً لا صحة له، يدّعي وجود معسكر اسرائيلي تديره امرأة برتبة جنرال في اربيل".

واضاف عادل، أن "حكومة اقليم كردستان تنفي هذه الإدعاءات الملفقة، والتي لا أساس لها من الصحة، وتؤكد أن الهدف من ترويج افتراءات كهذه، هو للدعاية السياسية، ولتحقيق مكاسب شخصية لمطلقيها لا أكثر".



يشار الى ان عددا من وسائل الاعلام وقحات على مواقع التواصل الاجتماعي ادعت، اليوم السبت، وجود معسكر اسرائيلي في اربيل تديره إمرأة برتبة جنرال.