نائب عن الاتحاد الكردستاني يدعو للتعاون بين بغداد واربيل بشأن ملف المخدرات

وقال شكور في حديث لـ الخليج 365، إن "هناك ضرورة بهذه المرحلة لتمتين التعاون الامني بين الاقليم والمركز في عدة ميادين"، مبينا ان "هناك العديد من الملفات الامنية التي تحتاج الى تنسيق وتفاهم مشترك بغية الوصول الى نتائج مرضية فيها".وأضاف شكور، أن "هناك العديد من مذكرات القبض الصادرة في الاقليم او المركز بحق مطلوبين للقضاء ينبغي تنفيذها وهذا ملف مهم وبحاجة الى وقفة حقيقية لتنفيذه بالشكل الامثل"، لافتا الى أن "ملف مكافحة المخدرات يعتبر من الملفات الاخرى الحيوية والتي تحتاج الى تعاون لاحتواء هذه الافة الخطيرة التي اجتاحت المجتمع العراقي".

ولفت شكور، الى ان "الجرائم العابرة للحدود والجرائم الجنائية وتامين طرق النقل بين الاقليم والمركز اضافة الى ملفات عديدة اخرى ترتبط بالجانب الامني جميعها بحاجة لخلق اجواء تعاون بين الوزارات المعنية في الاقليم والمركز لمتابعتها بشكل مشترك".



وشدد شكور على أن "حفظ الأمن بالمناطق المتنازع عليها وقوات البيشمركة يعتبر من الجوانب الحيوية والحساسة والتي تحتاج ايضا لخلق اجواء مناسبة من التفاهم المشترك بين بغداد واربيل لاحتواءها بالشكل الافضل"، مؤكدا أن "هناك بدايات جيدة من الاقليم والمركز على حد سواء لحل المشاكل على كافة الاصعدة ومن بينها ملف الامن".