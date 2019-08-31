نائب عن الاتحاد الكردستاني يدعو لتعاون بين بغداد واربيل بشأن ملف المخدرات

دعا النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني جمال محمد شكور، السبت، الى ضرورة أن يكون هناك تعاون بين بغداد واربيل بشأن آفة ملف المخدرات وكيفية مكافحتها، لافتا الى أن هذه الآفة تعتبر من الملفات الحيوية التي اجتاحت المجتمع العراقي.
وأضاف شكور، أن "هناك العديد من مذكرات القبض الصادرة في الاقليم او المركز بحق مطلوبين للقضاء ينبغي تنفيذها وهذا ملف مهم وبحاجة الى وقفة حقيقية لتنفيذه بالشكل الامثل"، لافتا الى أن "ملف مكافحة المخدرات يعتبر من الملفات الاخرى الحيوية والتي تحتاج الى تعاون لاحتواء هذه الافة الخطيرة التي اجتاحت المجتمع العراقي".
ولفت شكور، الى ان "الجرائم العابرة للحدود والجرائم الجنائية وتامين طرق النقل بين الاقليم والمركز اضافة الى ملفات عديدة اخرى ترتبط بالجانب الامني جميعها بحاجة لخلق اجواء تعاون بين الوزارات المعنية في الاقليم والمركز لمتابعتها بشكل مشترك".
وشدد شكور على أن "حفظ الأمن بالمناطق المتنازع عليها وقوات البيشمركة يعتبر من الجوانب الحيوية والحساسة والتي تحتاج ايضا لخلق اجواء مناسبة من التفاهم المشترك بين بغداد واربيل لاحتواءها بالشكل الافضل"، مؤكدا أن "هناك بدايات جيدة من الاقليم والمركز على حد سواء لحل المشاكل على كافة الاصعدة ومن بينها ملف الامن".
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