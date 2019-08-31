الانواء تنشر حالة الطقس للاسبوع الحالي: انخفاض بدرجات الحرارة

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نشرت هيئة الانواء الجوية، تقريرا بشان حالة الطقس للاسبوع الحالي، فيما توقعت انخفاض قليل بدرجات الحرارة.
وقالت الهيئة في بيان تلقتا الخليج 365، نسخة منه ان "طقس اليوم السبت سيكون مشمس مع بعض الغيوم مع وانخفاض قليل في درجات الحرارة"، مبينة ان "هذا الطقس سيستمر بنفس الوتيرة لغاية يوم الثلاثاء المقبل".
واضافت ان "طقس يوم الثلاثاء سيشهد انخفاضا بدرجات الحرارة"، مشيرة الى ان "طقس الاربعاء لن يطرأ عليه اي تغيير عن اليوم الذي سبقه".
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