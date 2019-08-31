هذه المواقع يمنع فيها الهاتف الجوال!

- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
العديد من الأماكن في العالم تمنع زوارها والقاطنين فيها من استعمال هواتفهم الجوالة لأسباب متعددة، تتراوح بين الرغبة في الحفاظ على المعالم التي تحتضنها، أو لخصوصيتها التي لا تقبل استعمال الهاتف للتصوير أو حتى إجراء مكالمة.
الكاتبة سارا روميرو عددت في تقرير نشرته مجلة موي إنترسنتي الإسبانية، المواقع التي يمنع فيها استخدام الهواتف:
كنيسة سيستينا بإيطاليا
يذكّر الحراس الذين يشرفون على كنيسة سيستينا بإيطاليا في الفاتيكان باستمرار بمنع التقاط صور أو مقاطع فيديو داخل غرفة الكنيسة، وتحرم الزوار من تصوير اللوحات الجدارية الجميلة التي تعود للرسام والنحات الشهير مايكل أنجلو بوناروتي.
يعد استخدام الهاتف المحمول في مدينة غرين بنك الصغيرة بالولايات المتحدة غير قانوني، بسبب تأثير الهواتف على مرصد يستمع فيه الباحثون إلى المجرات المتفجرة على حافة الكون.
وعادة ما يكون الضجيج المنبعث من هذه المجرات ضعيفا للغاية بينما يبعث الهاتف المحمول -حتى إن لم يكن قيد الاستخدام- بحوالي ثلاثة واط من الصوت، ويمتص الضوضاء التي يحاول العلماء التقاطها مما يؤثر على نتائج الأبحاث.
لايمكن لسكان كوريا الشمالية أو زوارها استعمال الهاتف الجوال إلا إذا كان من ضمن الأنواع المعتمدة هناك، وبعد الحصول على وحدة تعريف مشتركة لاستخدامها في التواصل مع الآخرين.
الحفلات
سئم عدد كبير من الفنانين من مشاهدة كاميرات الهواتف التي تسجل أداءهم، مما دفعهم إلى المبادرة تدريجيا بمنعها، وقدمت الفنانة الأميركية أليشيا كيز لكل الحضور خلال إحدى حفلاتها حقائب يمكن إغلاقها بإحكام، لوضع الهواتف داخلها قبل دخول الحفلة.
منعت منتجعات جزر النخبة التي تضمّ العديد من المنتجعات الكاريبية، استخدام الهواتف المحمولة على شواطئها لتعزيز الاسترخاء التام والاستمتاع برمال الشواطئ البيضاء.
ولا يُسمح للأشخاص باستخدام الهواتف والأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة داخل هذه المنتجعات التي تبلغ مساحتها حوالي 800 متر على امتداد الشواطئ الرئيسية، للاستمتاع بمشاهدة أمواج البحر بدلا من الانشغال بالهاتف المحمول.
مطعم فرنسي
منع مطعم "الحديقة الصغيرة" الواقع في منطقة سان غيليم لو ديزاير استخدام الهاتف الجوال داخل أروقتها، ويوجه النادل بطاقة صفراء لمن يستخدم الهاتف الجوال حتى ينكشف أمره أمام بقية الموجودين في المطعم.
ويحصل الشخص في حال استخدام الهاتف مجددا على بطاقة حمراء، ثم يرافقه النادل خارج المطعم حتى دون أن ينتهي من تناول طعامه.
شرعت حديقة يالا الوطنية في سيريلانكا في منع استخدام الهواتف الجوالة، بعد أن استخدم المرشدون هواتفهم لإعلام بعضهم بعضا بوجود حيوانات مثيرة للاهتمام.
وبعد تفشي هذا الخبر، قاد المرشدون سياراتهم بسرعة فائقة حتى يتمكنوا من رؤيتها، مما أدى إلى إصابتها بالهلع فضلا عن تسبب أصوات وترددات الهواتف المحمولة في إزعاج بقية الحيوانات.
بيّنت الكاتبة أن استخدام الهاتف المحمول خلال الاجتماع لا يعبّر على مهنية الشخص، خاصة أن صوت الهاتف يمكن أن يشتّت انتباه بقية الزملاء خلال الاجتماع، لذلك فإن من الأفضل أن نترك الهاتف في وضع الصامت ونحتفظ به في الجيب أو الحقيبة لزيادة الإنتاجية.
أثناء رحلات الطائرات
من المعروف حظر استخدام الهاتف أثناء تحليق الطائرات، ويعتبر السفر بالطيران من التجارب الممتعة ومناسبة رائعة للاستفادة القصوى من مشاهدة العالم من نافذة الطائرة.
كانت هذه تفاصيل خبر هذه المواقع يمنع فيها الهاتف الجوال! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.