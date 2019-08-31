هذه المواقع يمنع فيها الهاتف الجوال!

العديد من الأماكن في العالم تمنع زوارها والقاطنين فيها من استعمال هواتفهم الجوالة لأسباب متعددة، تتراوح بين الرغبة في الحفاظ على المعالم التي تحتضنها، أو لخصوصيتها التي لا تقبل استعمال الهاتف للتصوير أو حتى إجراء مكالمة.





الكاتبة سارا روميرو عددت في تقرير نشرته مجلة موي إنترسنتي الإسبانية، المواقع التي يمنع فيها استخدام الهواتف: ويتوجب على زوار هذه المواقع إخفاء هواتفهم وعدم استعمالها لتفادي التعرض للعقوبات، وذلك بالرغم من الانتشار الكبير لاستخدام الهواتف في عصرنا الحالي وتصنيفها كأدوات اتصال أساسية لإجراء المكالمات والارتباط بشبكة الإنترنت وإرسال الرسائل والصور ومقاطع الفيديو وتوثيق ما يحدث في العالم.الكاتبة سارا روميرو عددت في تقرير نشرته مجلة موي إنترسنتي الإسبانية، المواقع التي يمنع فيها استخدام الهواتف: كنيسة سيستينا بإيطاليا

يذكّر الحراس الذين يشرفون على كنيسة سيستينا بإيطاليا في الفاتيكان باستمرار بمنع التقاط صور أو مقاطع فيديو داخل غرفة الكنيسة، وتحرم الزوار من تصوير اللوحات الجدارية الجميلة التي تعود للرسام والنحات الشهير مايكل أنجلو بوناروتي.

غرين بنك

يعد استخدام الهاتف المحمول في مدينة غرين بنك الصغيرة بالولايات المتحدة غير قانوني، بسبب تأثير الهواتف على مرصد يستمع فيه الباحثون إلى المجرات المتفجرة على حافة الكون. يعد استخدام الهاتف المحمول في مدينة غرين بنك الصغيرة بالولايات المتحدة غير قانوني، بسبب تأثير الهواتف على مرصد يستمع فيه الباحثون إلى المجرات المتفجرة على حافة الكون. وعادة ما يكون الضجيج المنبعث من هذه المجرات ضعيفا للغاية بينما يبعث الهاتف المحمول -حتى إن لم يكن قيد الاستخدام- بحوالي ثلاثة واط من الصوت، ويمتص الضوضاء التي يحاول العلماء التقاطها مما يؤثر على نتائج الأبحاث.

كوريا الشمالية

لايمكن لسكان كوريا الشمالية أو زوارها استعمال الهاتف الجوال إلا إذا كان من ضمن الأنواع المعتمدة هناك، وبعد الحصول على وحدة تعريف مشتركة لاستخدامها في التواصل مع الآخرين. لايمكن لسكان كوريا الشمالية أو زوارها استعمال الهاتف الجوال إلا إذا كان من ضمن الأنواع المعتمدة هناك، وبعد الحصول على وحدة تعريف مشتركة لاستخدامها في التواصل مع الآخرين. الحفلات

سئم عدد كبير من الفنانين من مشاهدة كاميرات الهواتف التي تسجل أداءهم، مما دفعهم إلى المبادرة تدريجيا بمنعها، وقدمت الفنانة الأميركية أليشيا كيز لكل الحضور خلال إحدى حفلاتها حقائب يمكن إغلاقها بإحكام، لوضع الهواتف داخلها قبل دخول الحفلة.

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شواطئ الكاريبي

منعت منتجعات جزر النخبة التي تضمّ العديد من المنتجعات الكاريبية، استخدام الهواتف المحمولة على شواطئها لتعزيز الاسترخاء التام والاستمتاع برمال الشواطئ البيضاء. منعت منتجعات جزر النخبة التي تضمّ العديد من المنتجعات الكاريبية، استخدام الهواتف المحمولة على شواطئها لتعزيز الاسترخاء التام والاستمتاع برمال الشواطئ البيضاء. ولا يُسمح للأشخاص باستخدام الهواتف والأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة داخل هذه المنتجعات التي تبلغ مساحتها حوالي 800 متر على امتداد الشواطئ الرئيسية، للاستمتاع بمشاهدة أمواج البحر بدلا من الانشغال بالهاتف المحمول. مطعم فرنسي

منع مطعم "الحديقة الصغيرة" الواقع في منطقة سان غيليم لو ديزاير استخدام الهاتف الجوال داخل أروقتها، ويوجه النادل بطاقة صفراء لمن يستخدم الهاتف الجوال حتى ينكشف أمره أمام بقية الموجودين في المطعم. ويحصل الشخص في حال استخدام الهاتف مجددا على بطاقة حمراء، ثم يرافقه النادل خارج المطعم حتى دون أن ينتهي من تناول طعامه.

حديقة يالا الوطنية

شرعت حديقة يالا الوطنية في سيريلانكا في منع استخدام الهواتف الجوالة، بعد أن استخدم المرشدون هواتفهم لإعلام بعضهم بعضا بوجود حيوانات مثيرة للاهتمام. شرعت حديقة يالا الوطنية في سيريلانكا في منع استخدام الهواتف الجوالة، بعد أن استخدم المرشدون هواتفهم لإعلام بعضهم بعضا بوجود حيوانات مثيرة للاهتمام. وبعد تفشي هذا الخبر، قاد المرشدون سياراتهم بسرعة فائقة حتى يتمكنوا من رؤيتها، مما أدى إلى إصابتها بالهلع فضلا عن تسبب أصوات وترددات الهواتف المحمولة في إزعاج بقية الحيوانات.