مقتل شخص واصابة اثنين بنزاع عشائري في البصرة

أفاد مصدر امني، السبت، بمقتل شخص واصابة اثنين بنزاع عشائري في البصرة.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "نزاعا عشائريا اندلع اليوم، في قضاء الزبير بمحافظة البصرة"، لافتا الى أن "النزاع استخدمت فيه الاسلحة الخفيفة والمتوسطة".
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "النزاع اسفر عن مقتل شخص واصابة اثنين اخرين بجروح مختلفة".
يذكر أن محافظة البصرة يتميز وضعها الأمني بالاستقرار النسبي، لكنها تشهد من حين لآخر منذ عام 2003 حدوث نزاعات عشائرية مسلحة عادة ما تسفر عن ضحايا.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "النزاع اسفر عن مقتل شخص واصابة اثنين اخرين بجروح مختلفة".
يذكر أن محافظة البصرة يتميز وضعها الأمني بالاستقرار النسبي، لكنها تشهد من حين لآخر منذ عام 2003 حدوث نزاعات عشائرية مسلحة عادة ما تسفر عن ضحايا.
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