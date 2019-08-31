الصدر يتحدث عن الظواهر الحسنة والسيئة في اقامة الشعائر الحسينية

اصدر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت، بيانا بشأن اقامة الشعائر الحسينية في العراق، فيما تحدث عن الظواهر الحسنة والسيئة في اقامة الشعائر.

وقال الصدر في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الظواهر الحسنة هي الطاعة والاخلاص والكرم والموالاة والروح الجهادية والوفاء والايثار والتواضع واغاظة الاعداء وتقوى القلوب".

كما حدد الصدر عشرة ظواهر سيئة خلال اقامة الشعائر الحسيبنية ابرزها "استعمال الشعائر كدعاية سياسية وحزبية واستعمالها ايضا كحرب طائفية ضد الاديان والطوائف الاخرى بل والبلدان الاخرى".

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وادناه نص بيان الصدر: