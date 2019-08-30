بالصور.. انهيار مروع لجسر الترامواي في لبنان

أصيب شخص برضوض نتيجة انهيار جسر الترامواي الحديدي خلال مرور شاحنة تحته بمحلة البدوي في الأشرفية وسط بيروت، ما اضطر شرطة السير لقطع الطريق في المنطقة. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الجسر انهار فجأة خلال مرور شاحنة تحته في محلة البدوي - مار مخايل في الأشرفية وسط العاصمة. Advertisements



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