القوى العراقية: الخلاف السياسي ليس مبرراً لتجاوز الخطوط الحمراء

ابدى نائب رئيس كتلة تحالف القوى العراقية البرلمانية، اليوم الجمعة، استنكاره ورفضه التجاوز على اي امرأة عراقية او الطعن بشرفها.
وقال الدهلكي، ان "الخلاف السياسي ليس مبرراً لتجاوز الخطوط الحمراء"، لافتا الى اننا، "نعيش في مجتمع تحكمه اعراف وتقاليد وقيم، ونود ان نذكر ان ابناء محافظاتنا المحررة أعطت الدماء من اجل الأرض والعرض ولا نقبل ان ينتهك شرف العراقية بعد كل هذه الدماء".
يشار الى أن حركة ارادة طالبت، يوم امس الخميس، رئاسة البرلمان برفع الحصانة عن النائب فائق الشيخ علي، الذي وصفته بـ"البذيء"، مشيرة الى تجاوزه على "شرف المرأة العراقية" بداعي الاختلاف السياسي، فيما هددت باتخاذ الإجراءات القانونية.
وكانت عشيرة آل فتلة قد اصدرت، في وقت سابق الخميس، بيانا بعد اساءة احد النواب بكلام بذيء لشرف المرأة العراقية، وفيما طالبته بالاعتذار، حذرته من "عواقب وخيمة".
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