بالفيديو.. ضربة جوية موجهة على هدفين لداعش في الانبار

تنشر الخليج 365 مقطع فيديو يظهر ضربة جوية وجهت الى هدفين لتنظيم "داعش" في محافظة الانبار. وبحسب مصدر امني، فأنه بأمر وإذن من قيادة العمليات المشتركة فقد نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية كانت موجهه على هدفين لداعش، في منطقة الحسينيات بمحافظة الانبار.

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