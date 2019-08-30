كتائب سيد الشهداء تحتج في بابل تنديدا باستهداف مقرات الحشد الشعبي

نظمت كتائب سيد الشهداء احدى تشكيلات الحشد الشعبي، الجمعة، في بابل وقفة احتجاجية تنديدا بالعدوان الاسرائيلي على مقرات الحشد.
وقال مراسل الخليج 365 في المحافظة، إن كتائب سيد الشهداء في بابل نظمت وقفة احتجاجية تنديدا بالعدوان الاسرائيلي على مقرات الحشد الشعبي.
وأضاف المراسل أن المحتجين طالبوا الحكومة العراقية ومجلس النواب باتخاذ موقف واضح من الاعتداءات الاسرائيلية وعدم الاقتصار على اللجان التحقيقية فقط.
وأكد المحتجون، أن الحشد الشعبي سيواصل مقاومة الوجود الامريكي والداعشي على حد سواء، وان هذه الاعتداءات تزيد من عزم الحشد الشعبي ومواصلة دفاعه عن القضية الوطنية ضد اَي تدخل خارجي.
وأضاف المراسل أن المحتجين طالبوا الحكومة العراقية ومجلس النواب باتخاذ موقف واضح من الاعتداءات الاسرائيلية وعدم الاقتصار على اللجان التحقيقية فقط.
وأكد المحتجون، أن الحشد الشعبي سيواصل مقاومة الوجود الامريكي والداعشي على حد سواء، وان هذه الاعتداءات تزيد من عزم الحشد الشعبي ومواصلة دفاعه عن القضية الوطنية ضد اَي تدخل خارجي.
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