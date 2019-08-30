بعد استئصال ثدييها اكتشفت عدم إصابتها بالسرطان... هذا ما عانته 'شادية'

وأوضح أنّ الفنانة الراحلة اعتزلت الفن وارتدت الحجاب بعدما تعرضت لصدمتين قويتين في حياتها، لافتاً إلى أنّ الصدمة الأولى أن حلم حياتها بالإنجاب لم يتحقق، إذ حملت ثلاث مرات من زوجها الفنان صلاح ذو الفقار، لكن الحمل لم يكن يكتمل.وأشار إلى أنّ شادية كانت تعتبر شقيقها بمثابة ابنا لها، لكنها صدمت بوفاته المفاجئة.

أما الصدمة الثانية، فكان تشخيص الأطباء لها بأنها مصابة بسرطان الثدي، وبالفعل قامت باستئصال ثدييها، لكنها بعد ذلك اكتشفت أنها لم تكن مصابة بهذا المرض، وأنه التشخيص كان خاطئاً.

