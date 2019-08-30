كشف الفنان المصري سمير صبري خلال ندوة أقيمت بـ"قصر السينما"، في القاهرة، تفاصيل جديدة عن حياة الفنانة الراحلة شادية.
وأوضح أنّ الفنانة الراحلة اعتزلت الفن وارتدت الحجاب بعدما تعرضت لصدمتين قويتين في حياتها، لافتاً إلى أنّ الصدمة الأولى أن حلم حياتها بالإنجاب لم يتحقق، إذ حملت ثلاث مرات من زوجها الفنان صلاح ذو الفقار، لكن الحمل لم يكن يكتمل.
وأشار إلى أنّ شادية كانت تعتبر شقيقها بمثابة ابنا لها، لكنها صدمت بوفاته المفاجئة.
أما الصدمة الثانية، فكان تشخيص الأطباء لها بأنها مصابة بسرطان الثدي، وبالفعل قامت باستئصال ثدييها، لكنها بعد ذلك اكتشفت أنها لم تكن مصابة بهذا المرض، وأنه التشخيص كان خاطئاً.
وأشار إلى أنّ شادية كانت تعتبر شقيقها بمثابة ابنا لها، لكنها صدمت بوفاته المفاجئة.
أما الصدمة الثانية، فكان تشخيص الأطباء لها بأنها مصابة بسرطان الثدي، وبالفعل قامت باستئصال ثدييها، لكنها بعد ذلك اكتشفت أنها لم تكن مصابة بهذا المرض، وأنه التشخيص كان خاطئاً.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد استئصال ثدييها اكتشفت عدم إصابتها بالسرطان... هذا ما عانته 'شادية' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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