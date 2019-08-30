العراق يبدأ التحضير لمواجهة البحرين

2019-08-30 | 17:12
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يجري المنتخب العراقي، الجمعة، مرانه الأول تحضيرًا لمواجهة البحرين في 5 أيلول المقبل، في افتتاح التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.
وأضاف أن المدرب المساعد رحيم حميد سيلتحق بتدريبات الفريق، بعد دخوله ضمن الطاقم الفني.
وتابع باسل "المدرب يتمنى الاستفادة من التدريبات لإعادة اللاعبين إلى أجواء المنافسات، حيث تمتع اللاعبون براحة كبيرة بعد انتهاء بطولة غرب آسيا التي أقيمت مؤخرًا في العراق".
يذكر أن قرعة التصفيات الآسيوية المشتركة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، وضعت العراق في مجموعة واحدة رفقة البحرين وإيران وهونج كونج وكمبوديا.
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