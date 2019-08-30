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العراق يبدأ التحضير لمواجهة البحرين

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2019-08-30 | 17:12

العراق يبدأ التحضير لمواجهة البحرين

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يجري المنتخب العراقي، الجمعة، مرانه الأول تحضيرًا لمواجهة البحرين في 5 أيلول المقبل، في افتتاح التصفيات المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023.
وقال باسل كوركيس المدير الإداري للمنتخب، إن مران اليوم يشهد حضور كافة اللاعبين المحليين، على أمل لحاق المحترفين قبل مباراة البحرين بـ 3 أيام.

وأضاف أن المدرب المساعد رحيم حميد سيلتحق بتدريبات الفريق، بعد دخوله ضمن الطاقم الفني.


وتابع باسل "المدرب يتمنى الاستفادة من التدريبات لإعادة اللاعبين إلى أجواء المنافسات، حيث تمتع اللاعبون براحة كبيرة بعد انتهاء بطولة غرب آسيا التي أقيمت مؤخرًا في العراق".

يذكر أن قرعة التصفيات الآسيوية المشتركة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، وضعت العراق في مجموعة واحدة رفقة البحرين وإيران وهونج كونج وكمبوديا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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