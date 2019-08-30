داعش يتبنى هجوما انتحاريا استهدف قوات الحزام الأمني في عدن

ونجا قائد قوات الحزام الامني في العاصمة المؤقتة عدن "وضاح عمر عبدالعزيز"، في وقت سابق من ظهر اليوم الجمعة، من محاولة اغتيال فاشلة في مديرية الشيخ عثمان.

وقال مصدر أمني أن عبوة ناسفة استهدفت طاقما أمنيا لقائد قوات الحزام الأمني في العاصمة عدن بالقرب من البنك العربي بجانب ميدان القاهرة في مديرية الشيخ عثمان.