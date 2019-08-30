أفادت وكالة رويترز للأنباء، اليوم الجمعة، بأن تنظيم "داعش" أعلن مسؤوليته عن هجوم انتحاري استهدف قوات الحزام الأمني في مدينة عدن باليمن.
ونجا قائد قوات الحزام الامني في العاصمة المؤقتة عدن "وضاح عمر عبدالعزيز"، في وقت سابق من ظهر اليوم الجمعة، من محاولة اغتيال فاشلة في مديرية الشيخ عثمان.
وقال مصدر أمني أن عبوة ناسفة استهدفت طاقما أمنيا لقائد قوات الحزام الأمني في العاصمة عدن بالقرب من البنك العربي بجانب ميدان القاهرة في مديرية الشيخ عثمان.
كانت هذه تفاصيل خبر داعش يتبنى هجوما انتحاريا استهدف قوات الحزام الأمني في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.