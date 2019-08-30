تمهيدا لرفع السيطرات.. المباشرة بنصب كاميرات بالطرق الرئيسية والفرعية في الفلوجة

أفاد مصدر امني في قيادة شرطة محافظة الانبار، الجمعة، بان القوات الامنية باشرت بمشروع نصب كاميرات مراقبة على الطرق الرئيسية والفرعية في قضاء الفلوجة تمهيدا لرفع العديد من السيطرات الامنية في المدينة. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "قيادة شرطة الانبار باشرت بمشروع وضع ابراج مزودة بكامرة مراقبة موضوعة في الطرق الرئيسية والفرعية في خطوة تهدف الى الاستعانة بكاميرات المراقبة تمهيدا لرفع العديد من السيطرات الامنية في مناطق مختلفة من مدينة الفلوجة".



وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن "شرطة الانبار وضعت العديد من تلك الكاميرات بحسب الخطة المرسومة لها من قبل القيادات الامنية لمراقبة ورصد اي مخالفة او وجود تهديد ارهابي"، مبينا أن "وضع ابراج مزودة بكاميرات مراقبة في مناطق مختلفة من المدينة تزامن مع فتح العديد من الطرق المغلقة داخل الاحياء السكنية".

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