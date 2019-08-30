مكتب المرجع السيستاني يتوقع رؤية هلال محرم الحرام

وجاء في كراس مواقيت الاهلة لعام 1441هـ الصادر عن مكتب المرجع الاعلى "يُتوقع ان يكون هلال شهر محرم الحرام مساء يوم السبت (29/ ذي الحجة/1440هـ) الموافق (31/ آب/ 2019م ) في أفق مدينة النجف الأشرف عند غروب الشمس في الساعة (6:28)".واضاف "وفي هذه الحالة يتوقع أن يُرى الهلال واضحاً".

وورد في مقدمة الكراس "أنّ هذه الحسابات لا تمثل رأي المرجعية الدينية، بل هي مجرد توقعات فلكية، لأنّ بداية الشهور القمرية تعتمد على ثبوت رؤية الهلال شرعاً، لذا نأمل من المؤمنين كافة رصد أهلة الشهور وفقاً للبيانات المذكورة في هذا الكراس وإعلامنا بالرؤية إن أمكن ذلك، وأن لا ينسونا من صالح الدعوات".

