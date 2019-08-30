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مكتب المرجع السيستاني يتوقع رؤية هلال محرم الحرام

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توقع مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني ان يرى هلال شهر محرم الحرام بشكل واضح مساء يوم غد السبت في افق مدينة النجف .
وجاء في كراس مواقيت الاهلة لعام 1441هـ الصادر عن مكتب المرجع الاعلى "يُتوقع ان يكون هلال شهر محرم الحرام مساء يوم السبت (29/ ذي الحجة/1440هـ) الموافق (31/ آب/ 2019م ) في أفق مدينة النجف الأشرف عند غروب الشمس في الساعة (6:28)".

واضاف "وفي هذه الحالة يتوقع أن يُرى الهلال واضحاً".

وورد في مقدمة الكراس "أنّ هذه الحسابات لا تمثل رأي المرجعية الدينية، بل هي مجرد توقعات فلكية، لأنّ بداية الشهور القمرية تعتمد على ثبوت رؤية الهلال شرعاً، لذا نأمل من المؤمنين كافة رصد أهلة الشهور وفقاً للبيانات المذكورة في هذا الكراس وإعلامنا بالرؤية إن أمكن ذلك، وأن لا ينسونا من صالح الدعوات".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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