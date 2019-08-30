مكتب المرجع السيستاني يتوقع رؤية هلال محرم الحرام

توقع مكتب المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني ان يرى هلال شهر محرم الحرام بشكل واضح مساء يوم غد السبت في افق مدينة النجف .
واضاف "وفي هذه الحالة يتوقع أن يُرى الهلال واضحاً".
وورد في مقدمة الكراس "أنّ هذه الحسابات لا تمثل رأي المرجعية الدينية، بل هي مجرد توقعات فلكية، لأنّ بداية الشهور القمرية تعتمد على ثبوت رؤية الهلال شرعاً، لذا نأمل من المؤمنين كافة رصد أهلة الشهور وفقاً للبيانات المذكورة في هذا الكراس وإعلامنا بالرؤية إن أمكن ذلك، وأن لا ينسونا من صالح الدعوات".
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