نائب: 'التنافس والتسابق' عرقل التصويت على قانون المحكمة الاتحادية

وقال جاسم البخاتي في حديث لـ الخليج 365، إن "قانون المحكمة الاتحادية يعتبر من القوانين المهمة والاستراتيجية والتي تمثل ركيزة اساسية في بناء الدولة العراقية وقد تم استكماله كصياغة قانونية وطرح للمناقشة والقراءة الثانية ووصل مرحلة التصويت"، مبينا، ان "ابرز المشاكل والسبب الرئيسي الذي كان السبب في عرقلة التصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية طيلة الفترة السابقة هو التنافس والتسابق على حجز مكان لكل طرف داخل المحكمة".واضاف البخاتي، ان "هناك قضية تناغم من بعض القصاة وتقديم الوعود لهم بالدعم بحال كانوا ممثلين لهم خلال الترشيح"، لافتا الى ان "تلك المنافسة انعكست بشكل سلبي على اداء مجلس النواب وفاعليته في تمرير هذا القانون المهم".

واكد البخاتي، انه "بحال تم تصويب العمل واستثمار الوقت والحوارات بالشكل الصحيح مع ضرورة الاستفادة من الاخطاء السابقة فالبرلمان قادر على تمرير هذا القانون بالفصل التشريعي المقبل".



وكان مجلس النواب استكمل بجلسته التي عقدت الاحد 30 حزيران 2019 تقرير ومناقشة مسودة مشروع قانون المحكمة الاتحادية.