الحكيم: ارض العراق ليست مخزنا لاي سلاح غير عراقي

شدد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الجمعة، على أن سماء العراق ليست مسرحا لأي اعتداء خارجي وارضه ليست مخزنا لاي سلاح غير عراقي، فيما اشار الى وجود تقصير متعمد في حصر السلاح بيد الدولة.
وأضاف الحكيم، أن "أخطر ما يمكن ان يواجهه الحشد خروجه عن إطار القانون، كما أن استهدافه هو استهداف لسيادة العراق ولن نسمح بالنيل منه"، لافتا الى أن "استهداف الحشد يتطلب موقفاً شجاعاً وحازماً من الدولة، واستهداف مقراته كان خارجياً وفق تحقيقات ومعلومات مؤكدة".
وتابع الحكيم، "في الوقت الذي نسجل اعتراضنا على الخطوات الرسمية فاننا نقف معا من اجل الدولة فنحن معارضة للحكومة وليس معارضة للدولة"، مطالبا الكتل السياسية بالقول "لا تسمحوا لاصحاب الفتن ان ينالوا من حدتنا ولا تسمحوا لاصحاب الابواق الطائفية بالمرور بدون محاسبة".
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