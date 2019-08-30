الحكيم: ارض العراق ليست مخزنا لاي سلاح غير عراقي

وقال الحكيم في كلمة له أمام جمع من المواطنين في ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد تابعتها الخليج 365، "اقولها بوضوح وصراحة ان ارض العراق ليست مخزنا لاي سلاح غير عراقي، وسمائه ليست مسرحا لأي اعتداء خارجي"، لافتا الى أن "العراق أذكى من مآرب المعتدي، أكان إسرائيل او من لف لفها ولن يندفع على حساب مصالحه ولن يخوض حروباً بالوكالة".وأضاف الحكيم، أن "أخطر ما يمكن ان يواجهه الحشد خروجه عن إطار القانون، كما أن استهدافه هو استهداف لسيادة العراق ولن نسمح بالنيل منه"، لافتا الى أن "استهداف الحشد يتطلب موقفاً شجاعاً وحازماً من الدولة، واستهداف مقراته كان خارجياً وفق تحقيقات ومعلومات مؤكدة".

وتابع الحكيم، "في الوقت الذي نسجل اعتراضنا على الخطوات الرسمية فاننا نقف معا من اجل الدولة فنحن معارضة للحكومة وليس معارضة للدولة"، مطالبا الكتل السياسية بالقول "لا تسمحوا لاصحاب الفتن ان ينالوا من حدتنا ولا تسمحوا لاصحاب الابواق الطائفية بالمرور بدون محاسبة".