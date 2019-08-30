الحكيم يهدد بوقفة حاسمة ويعلن قرب تشكيل اول 'حكومة ظل'

أعلن رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، الجمعة، عن قرب تشكيل اول "حكومة ظل"، فيما اشار الى أن تياره يتعرض لشتى انواع الضغوط والاساليب "الرخيصة في الكذب والتدليس"، اكد ان له وقفة حاسمة وحازمة مع المنهاج الحكومة.
وقال الحكيم في كلمة له أمام جمع من المواطنين في ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد تابعتها الخليج 365، "لن نرضخ لمساومة او تهديد مهما كلفنا الثمن، فرغم قساوة الهجمة لم ينل من عزيمة الحكمة لاصلاح العملية السياسية برمتها".
وأضاف الحكيم، أن "الحكمة يتعرض الى شتى انواع الضغوط والاساليب الرخيصة في الكذب والتدليس، وسنعلن تقارير جديدة عن المنهاج الحكومي، كما لنا وقفة حاسمة وحازمة معه"، مؤكدا بالقول "شرعنا بتشكيل جبهة المعارضة الوطنية وسنعلن اول حكومة ظل".
وأضاف الحكيم، أن "الحكمة يتعرض الى شتى انواع الضغوط والاساليب الرخيصة في الكذب والتدليس، وسنعلن تقارير جديدة عن المنهاج الحكومي، كما لنا وقفة حاسمة وحازمة معه"، مؤكدا بالقول "شرعنا بتشكيل جبهة المعارضة الوطنية وسنعلن اول حكومة ظل".
ودعا الحكيم، كل من يمثل الحكمة في كل المحافظات الى "بيان ما قدموه من الخدمة للمواطنين وكشف الفساد وكشف كل من تسبب بعرقلة الاصلاح"، مهددا اياهم بالقول "والا سنعتبركم شركاء بالفساد".
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