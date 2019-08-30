نائب: عازمون على تصحيح عمل الحكومة بالفصل التشريعي المقبل

اكد النائب المستقل عبد عون العبادي، الجمعة، ان وجود عزم لدى اعضاء البرلمان بالفصل التشريعي المقبل لتصحيح عمل ووضع الحكومة كونها لم تقم بتنفيذ ماوعدت به.
وأضاف العبادي، أن "الفصل التشريعي المقبل سيكون التركيز والعزم فيه على تصحيح عمل الحكومة ووضعها"، لافتا الى أن "الانجازات ربما تكون موجودة في بعض القطاعات البسيطة لكنها دون المستوى المطلوب والذي يطمح له المواطن".
وكان تيار الحكمة أعلن، الخميس 8 اب 2019، عن تقريره نصف السنوي حول البرنامج الحكومي، مشيرا الى أن نسبة الانجاز للبرنامج لا تتعدى 32%، فيما اعلنت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي في مجلس النواب، بنفس اليوم، أن نسبة الانجاز النصف سنوي للبرنامج بلغت 36,5% ، مشيرة الى أن نسبة انجاز المشاريع الخدمية صفر بالمائة.
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