نائب: عازمون على تصحيح عمل الحكومة بالفصل التشريعي المقبل

وقال العبادي في حديث لـ الخليج 365، إن "الفترة السابقة من عمل مجلس النواب تضمنت مراقبة اداء حكومة عادل عبد المهدي"، مبينا ان "الحكومة لم تقم بما تم الوعد به من قبل رئيسها في بداية تشكيلها والتصويت على منح الثقة لها".

وأضاف العبادي، أن "الفصل التشريعي المقبل سيكون التركيز والعزم فيه على تصحيح عمل الحكومة ووضعها"، لافتا الى أن "الانجازات ربما تكون موجودة في بعض القطاعات البسيطة لكنها دون المستوى المطلوب والذي يطمح له المواطن".

وكان تيار الحكمة أعلن، الخميس 8 اب 2019، عن تقريره نصف السنوي حول البرنامج الحكومي، مشيرا الى أن نسبة الانجاز للبرنامج لا تتعدى 32%، فيما اعلنت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي في مجلس النواب، بنفس اليوم، أن نسبة الانجاز النصف سنوي للبرنامج بلغت 36,5% ، مشيرة الى أن نسبة انجاز المشاريع الخدمية صفر بالمائة.