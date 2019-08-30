الانبار تكشف اسم المنطقة الخالية من خطر الاجسام غير المنفلقة

وقال قائممقام قضاء القائم احمد المحلاوي في حديث لـ الخليج 365، إن "القوات الامنية بصنوفها المختلفة اعدت خطة منذ تحرير منطقة قضاء القائم غربي الانبار، تمكنت من خلالها من تطهير كافة مناطقها من خطر الاسلحة غير المنفلقة في خطوة تهدف الى تشجيع كافة الاسرة النازحة للعودة الى مناطق سكناها المحررة فضلا على تشجيع الشركات الاستثمارية التي ترغب الحصول على فرص استثمارية داخل القضاء وخارجه".



واضاف المحلاوي ان" القوات الامنية تمكنت من ازالة كافة المخلفات الحربية في مركز القضاء وثلاثة نواحي و 52 قرية"، مبينا ان" قضاء القائم خالي من خطر الاجسام المفخخة".

وأوضح ان "القوات الامنية تمكنت من ابطال المئات من الاجسام المفخخة من مخلفات ارهابي داعش ابان سيطرته على القضاء".

