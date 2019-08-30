محافظة بغداد تعلن استئناف ضخ الماء للنهروان وتأمين خزين النهر المبطن

أعلنت محافظة بغداد، الجمعة، عن استئناف ضخ الماء الى النهروان بعد حملة لتأمين خزين الماء الخام للنهر المبطن وتشغيل محطة ٩ نيسان التابعة، مشيرة الى أن الساعات القليلة المقبلة ستشهد استئناف الضخ لجميع مناطق النهروان.

وقالت المحافظة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "سبب الانقطاع يعود الى قيام محطة 9 نيسان التابعة إلى وزارة المواد المائية بضخ الماء الخام لساعتين فقط على المولد لعدم توفر الوقود الكافي عبر النهر المبطن"، مشيرة الى ان "الحاجة الفعلية لمديرية ماء محافظة بغداد تقدر بنحو ١٨ ساعة يوميا لتأمين النهر المبطن".



وأضافت المحافظة أن "دائرة ماء النهروان التابعة الى مديرية ماء محافظة بغداد وبتوجيه مباشر من قبل محافظ بغداد المهندس فلاح الجزائري باشرت وبالتنسيق مع مدير الناحية والمجلس البلدي وممثل رئيس الوزراء بغلق منافذ النهر المبطن والتجاوزات بدلا من دائرة الموارد المائية لضمان وصول الماء"، مبينة ان "الحملة التي استمرت اكثر من ١٠ ساعات أسفرت عن ازالة العديد من التجاوزات وغلق المنافذ غير الرسمية، ما أدى إلى ارتفاع منسوب النهر وتشغيل المحطه بكامل طاقتها".



وأكدت المحافظة، "استئناف ضخ الماء الى مناطق النهروان بعد قيامها بحملة لتأمين خزين الماء الخام للنهر المبطن وتشغيل محطة ٩ نيسان التابعة الى وزارة الموارد المائية"، مشيرة الى "وجود اكثر من ٣٠ حوضية تعمل الآن بنقل الماء الى مركز الناحية لتامين احتياجات الاهالي لحين استئناف الضخ خلال الساعات القليلة المقبلة لجميع مناطق النهروان".